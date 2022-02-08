В Бурятии мошенники обманывают чиновников, инвалидов и студентов

Жители республики всё чаще попадаются на удочку мошенников
В 2021 году в Бурятии зафиксирован рост числа случаев телефонных и онлайн-мошенничеств. Таких преступлений стало больше на 9,1%, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Полицейские проанализировали ситуацию и выяснили, что большинство (а именно 59%) обманутых мошенниками – это работающие граждане. В том числе 11,7% – это работники служащие государственных и муниципальных учреждений.
25,5% жертв мошенников – пенсионеры, инвалиды, а также люди, находящиеся на социальном обеспечении. 15,2% – граждане, не имеющие постоянного источника дохода (в том числе 2,4% – учащиеся образовательных учреждениях).
По данным МВД по Бурятии, количество раскрытых уголовных дел увеличилось до 53%. Большая часть задержанных – это жители других регионов. В результате командировок бурятские сотрудники уголовного розыска задержали 14 человек, раскрыв 82 преступления.
Так в апреле 2021 года житель Бурятии перечислил лжеполицейскому 240 тысяч рублей. Мошенника установили преступника – им оказался мужчина, сидящий в колонии в Краснодаре.
В ноябре 2021 года был задержан житель Заиграевского района, который размещал объявления о продаже автомобилей и запчастей, а после получения предоплаты переставал выходить на связь. На сегодня установлена его причастность к восьми фактам мошенничеств.
Также увеличилось число обращений жителей Бурятии с заявлениями о мошенничествах в сфере инвестиций. Так, в мае и сентябре 2021 года сотрудники МВД из Бурятии задержали в Свердловской области двух мошенников. Они привлекали людей в якобы инвестиционную деятельность, направленную на вложение средств в различные проекты. Граждане перечисляли деньги и следили за тем как финансы якобы росли в личном кабинете программы. Вывести эти деньги было невозможно.
Также нередки случаи, когда жители Бурятии сами находят в социальных сетях информацию об инвестиционной деятельности и в дальнейшем отдают деньги. Как правило, после получения денег страница в социальной сети удаляется.
Как сообщал «Байкал-Daily», одно из самых крупных таких преступлений произошло с 50-летней улан-удэнкой. Она перечислила мошенникам 9,5 миллионов рублей.
В Бурятии мошенники обманывают чиновников, инвалидов и студентов
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