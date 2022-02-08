Пожар начался из-за обогревателя
Вчера вечером, 7 февраля, в селе Кабанск в Бурятии произошёл пожар в воскресной школе, расположенной на территории храма.
- На момент прибытия пожарных было задымление внутри здания. На ликвидацию открытого горения потребовалось около пяти минут, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Внутри здания огонь повредил мебель.
Пострадавших нет.
Предположительно, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Известно, что внутри помещения работал обогреватель.
Как сообщал «Байкал-Daily», ночью 1 февраля в посёлке Озёрный Еравнинского района Бурятии произошёл пожар в общеобразовательной школе. Возгорание было в помещении туалета.
В Бурятии произошёл пожар в воскресной школе
Происшествия, Фото:
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