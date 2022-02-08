В Улан-Удэ объявили в розыск магазинного грабителя





В Улан-Удэ полиция разыскивает подозреваемого в грабежах и мелком хищении из магазинов. О розыске сообщает МВД по Бурятии.Вечером 28 января мужчина в продуктовом магазине в 115 микрорайоне открыто унёс алкоголь и продукты питания. После зашёл в другой магазин и оттуда совершил мелкие кражи.Спустя два дня подозреваемый вновь ограбил другой магазин в 111 микрорайоне. Он ушёл оттуда с алкоголем и сигаретами.Мужчина выбрал товар и вышел из магазина, не расплатившись. Продавец попыталась догнать его, но побоялась оставлять рабочее место без присмотра.европейской внешности на вид около 30-35 лет, рост около 175-180 см.куртка тёмная, свитер тёмный, спортивная шапка с помпоном и белыми и красными полосками.При наличии какой-либо информации о данном гражданине или его местонахождении полиция просит сообщить по телефонам: 8-983-538-60-43, 43-02-02 или 102 (112).