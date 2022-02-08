 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

08 февраля

07 февраля

Популярное

В Забайкалье пенсионерка «вложилась в инвестиции» и потеряла 700 тысяч

В Забайкалье пенсионерка «вложилась в инвестиции» и потеряла 700 тысяч
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Жертва мошенников решила преумножить деньги от продажи квартиры

В полицию города Краснокаменск в Забайкальском крае обратилась 67-летняя жительница и сообщила о том, что пострадала от мошенников. Выяснилось, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником инвестиционной компании. Он предложил пожилой женщине удвоить капитал, приложив минимум усилий, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

- Пенсионерка оценила поступившее предложение и решила преумножить имеющиеся от продажи квартиры средства. На указанные неизвестным счета через оператора банка она перевела 700 тысяч рублей, а через некоторое время поняла, что её обманули и обратилась в полицию, - говорится в сообщении.

Аналогичный случай произошел с 52-летним жителем Борзи, у которого мошенники похитили 28 тысяч рублей.

Забайкальцы продолжают выполнять указания, данные по телефону и переводят сбережения на «безопасные ячейки». Так, жительница Читы перевела мошенникам 185 тысяч рублей.

Всего за истекшие сутки от мошенников пострадали четверо забайкальцев.
мошенничество

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Забайкалье пенсионерка «вложилась в инвестиции» и потеряла 700 тысяч
В Забайкалье пенсионерка «вложилась в инвестиции» и потеряла 700 тысяч
Происшествия, 08.02.2022
Жертва мошенников решила преумножить деньги от продажи квартиры
В Бурятии агрессивный мужчина устроил дебош в больнице
В Бурятии агрессивный мужчина устроил дебош в больнице
Происшествия, 08.02.2022
Неадекватный мужчина даже разбил стеклянную дверь  
В Бурятии возле границы за два месяца поймали 90 нарушителей
В Бурятии возле границы за два месяца поймали 90 нарушителей
Происшествия, 08.02.2022
Назначены штрафы на общую сумму 40 тысяч рублей
В Улан-Удэ официантка прикарманила телефон
В Улан-Удэ официантка прикарманила телефон
Происшествия, 08.02.2022
Телефон в кафе забыла именинница
Улан-удэнца за пьяную езду отправили в колонию
Улан-удэнца за пьяную езду отправили в колонию
Происшествия, 08.02.2022
Мужчину неоднократно останавливали нетрезвым за рулём 
Трое жителей Бурятии поверили мошеннику из Приморья
Трое жителей Бурятии поверили мошеннику из Приморья
Происшествия, 08.02.2022
Они повелись на заманчивое объявление о продаже дизтоплива 
Иркутянин три года вымогал у бизнесмена по 30 тысяч рублей ежемесячно
Иркутянин три года вымогал у бизнесмена по 30 тысяч рублей ежемесячно
Происшествия, 07.02.2022
В общей сложности он получил более миллиона рублей
В улан-удэнскую колонию пытались запустить Wi-Fi роутер при помощи арбалета
В улан-удэнскую колонию пытались запустить Wi-Fi роутер при помощи арбалета
Происшествия, 07.02.2022
«Робин Гуда» с необычной посылкой поймали у стен колонии
В Бурятии убийцы получили 36 лет на двоих
В Бурятии убийцы получили 36 лет на двоих
Происшествия, 07.02.2022
Двое мужчин убили работника фермы ради баранов
В Бурятии остановили машину, набитую мешками с марихуаной
В Бурятии остановили машину, набитую мешками с марихуаной
Происшествия, 07.02.2022
За «травкой» в Бурятию приехали жители Забайкальского края
В Улан-Удэ рабочий во время ремонта обчистил квартиру
В Улан-Удэ рабочий во время ремонта обчистил квартиру
Происшествия, 07.02.2022
Хозяйка квартиры, нанявшая рабочих, ход ремонта почти не контролировала

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^