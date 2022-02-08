Жертва мошенников решила преумножить деньги от продажи квартиры
В полицию города Краснокаменск в Забайкальском крае обратилась 67-летняя жительница и сообщила о том, что пострадала от мошенников. Выяснилось, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником инвестиционной компании. Он предложил пожилой женщине удвоить капитал, приложив минимум усилий, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
- Пенсионерка оценила поступившее предложение и решила преумножить имеющиеся от продажи квартиры средства. На указанные неизвестным счета через оператора банка она перевела 700 тысяч рублей, а через некоторое время поняла, что её обманули и обратилась в полицию, - говорится в сообщении.
Аналогичный случай произошел с 52-летним жителем Борзи, у которого мошенники похитили 28 тысяч рублей.
Забайкальцы продолжают выполнять указания, данные по телефону и переводят сбережения на «безопасные ячейки». Так, жительница Читы перевела мошенникам 185 тысяч рублей.
Всего за истекшие сутки от мошенников пострадали четверо забайкальцев.
В Забайкалье пенсионерка «вложилась в инвестиции» и потеряла 700 тысяч
Происшествия, Фото:
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