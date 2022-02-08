Мужчина попался с гашишем и маслом
На привокзальной площади станции Вихоревка в Иркутской области служебно-розыскная собака указала кинологу на мужчину. Им оказался 33-летний ранее судимый житель Баргузинского района Бурятии
- Как оказалось, четвероногий напарник проявил бдительность не зря. Согласно заключению эксперта, при себе у задержанного имелись наркотические средства – табак с гашишным маслом в количестве более 17 грамм и гашиш весом около 45 грамм, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД на транспорте.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, перевозка и хранение наркотических веществ, без цели сбыта в значительном размере». Избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении.
Служебная собака унюхала наркотики у жителя Бурятии
Происшествия, Фото:
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