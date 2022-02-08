В Бурятии агрессивный мужчина устроил дебош в больнице

Происшествия, Фото: Росгвардия по Бурятии

Неадекватный мужчина даже разбил стеклянную дверь



Кнопка тревожной сигнализации сработала утром в больнице в Северобайкальске. На место срочно выехали сотрудники Росгвардии.



В приёмном покое больницы буянил мужчина. Он вёл себя агрессивно, выражался нецензурной бранью в адрес персонала. На неоднократные замечания дебошир не реагировал, а потом разбил стекло двери.



- Медики нажали кнопку тревожной сигнализации, вызвав группу задержания вневедомственной охраны. Прибывшие на место росгвардейцы задержали подозреваемого на территории больницы. Хулигана передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.



Задержанным оказался 34-летний улан-удэнец. На него был составлен административный протокол за хулиганство.





