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В Бурятии агрессивный мужчина устроил дебош в больнице

В Бурятии агрессивный мужчина устроил дебош в больнице
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Неадекватный мужчина даже разбил стеклянную дверь

Кнопка тревожной сигнализации сработала утром в больнице в Северобайкальске. На место срочно выехали сотрудники Росгвардии.

В приёмном покое больницы буянил мужчина. Он вёл себя агрессивно, выражался нецензурной бранью в адрес персонала. На неоднократные замечания дебошир не реагировал, а потом разбил стекло двери.

- Медики нажали кнопку тревожной сигнализации, вызвав группу задержания вневедомственной охраны. Прибывшие на место росгвардейцы задержали подозреваемого на территории больницы. Хулигана передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

Задержанным оказался 34-летний улан-удэнец. На него был составлен административный протокол за хулиганство.


Росгвардия больница дебош

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