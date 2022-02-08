Неадекватный мужчина даже разбил стеклянную дверь
Кнопка тревожной сигнализации сработала утром в больнице в Северобайкальске. На место срочно выехали сотрудники Росгвардии.
В приёмном покое больницы буянил мужчина. Он вёл себя агрессивно, выражался нецензурной бранью в адрес персонала. На неоднократные замечания дебошир не реагировал, а потом разбил стекло двери.
- Медики нажали кнопку тревожной сигнализации, вызвав группу задержания вневедомственной охраны. Прибывшие на место росгвардейцы задержали подозреваемого на территории больницы. Хулигана передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Задержанным оказался 34-летний улан-удэнец. На него был составлен административный протокол за хулиганство.
В Бурятии агрессивный мужчина устроил дебош в больнице
Происшествия, Фото:
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