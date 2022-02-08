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В Бурятии возле границы за два месяца поймали 90 нарушителей

В Бурятии возле границы за два месяца поймали 90 нарушителей
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Назначены штрафы на общую сумму 40 тысяч рублей

В Бурятии с декабря 2021 года по январь 2022-го на приграничной территории задержали более 90 нарушителей. Им назначено штрафов на общую сумму свыше 40 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Бурятии.

Основными причинами были прибытие в пограничную зону лиц без документов, удостоверяющих личность, и пропусков, оформленных в Пограничном управлении ФСБ.

Кроме того, отмечались неоднократные случаи пребывания лиц в пограничной зоне и в пятикилометровой полосе местности вдоль государственной границы России без разрешительных документов в целях ведения хозяйственной и промысловой деятельности.

Пограничная зона в Бурятии установлена в Окинском, Тункинском, Закаменском, Джидинском и Кяхтинском районах. Проверка документов у лиц, въезжающих в пограничную зону, осуществляется, как правило, на стационарных постах, расположенных на автодорогах регионального и федерального значения. Сотрудники пограничных органов имеют право осматривать транспортные средства и грузы, следующие в пограничную зону, в целях обнаружения нарушителей и запрещённых к обороту предметов.

пограничное управление

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