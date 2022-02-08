В Улан-Удэ официантка прикарманила телефон

Телефон в кафе забыла именинница
В Улан-Удэ полицейские раскрыли кражу телефона в кафе.
19 декабря 2021 года девушка отмечала свой 20-й день рождение в кафе. Вечером после банкета именинница пришла домой и обнаружила пропажу телефона. Утром она обратилась в полицию.
Ущерб девушка оценила в 20 тысяч рублей.
- Полицейские установили, что кражу совершила работница заведения. После ухода гостей 28-летняя девушка пошла убирать стол. Обнаружив мобильник, она решила похитить его для собственного пользования. Она вынула и выбросила сим-карту телефона и сбросила устройство до заводских настроек, удалив всю информацию из памяти, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Подозреваемая была задержана, телефон изъят.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Следствие продолжается.
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Происшествия, Фото:
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