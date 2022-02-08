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Улан-удэнца за пьяную езду отправили в колонию

Улан-удэнца за пьяную езду отправили в колонию
Происшествия,  Фото:pexels.com
Мужчину неоднократно останавливали нетрезвым за рулём

32-летний житель Улан-Удэ признан виновным по уголовной статье в езде в нетрезвом виде. 

Мужчина неоднократно привлекался к ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения. Однако в марте 2021 года он вновь управлял мопедом, будучи нетрезвым.

Суд с учётом рецидива преступлений, непогашенной судимости за особо тяжкое преступление приговорил его к двум годам шести месяцам колонии строгого режима. Также он лишён водительских прав на 2 года 10 месяцев.

Верховный суд республики приговор оставил без изменения, жалобу осуждённого – без удовлетворения, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии. 
прокуратура водители алкогольное опьянение

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