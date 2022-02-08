Улан-удэнца за пьяную езду отправили в колонию

Мужчину неоднократно останавливали нетрезвым за рулём



32-летний житель Улан-Удэ признан виновным по уголовной статье в езде в нетрезвом виде.



Мужчина неоднократно привлекался к ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения. Однако в марте 2021 года он вновь управлял мопедом, будучи нетрезвым.



Суд с учётом рецидива преступлений, непогашенной судимости за особо тяжкое преступление приговорил его к двум годам шести месяцам колонии строгого режима. Также он лишён водительских прав на 2 года 10 месяцев.



Верховный суд республики приговор оставил без изменения, жалобу осуждённого – без удовлетворения, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

