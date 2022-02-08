Трое жителей Бурятии поверили мошеннику из Приморья

Они повелись на заманчивое объявление о продаже дизтоплива



В Приморском крае следователь отдела МВД России по Находкинскому городскому округу окончил расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении обвиняемого в трёх эпизодах мошенничества и краже.



Ранее в полицию обратили трое жителей Бурятии. Каждый из пострадавших сообщал, что перевёл незнакомцу деньги за покупку и доставку дизельного топлива. Общая сумма ущерба составила 60 тысяч рублей.



Все пострадавшие являются владельцами большегрузной техники. Всем им пришла на телефон смс-рассылка о продаже и доставке дизельного топлива по цене ниже рыночной. Цена на горючее была настолько привлекательна, что потерпевшие сами звонили на указанный номер. Со слов пострадавших, продавец представлялся Русланом и убеждал их купить дизельное топливо по выгодной цене. Потенциальные покупатели топлива при помощи приложения «мобильный банк» переводили деньги. Завладев денежными средствами, мошенник переставал выходить на связь, а обязательства остались неисполненными.



Полицейские установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 29-летний неоднократно ранее судимый за имущественные преступления житель Находки.



В 2019 году, только освободившись из колонии, на странице объявлений мошенник нашёл информацию о собственниках специальной техники и их контакты. Далее, создав смс-рассылку, он разместил заведомо ложную информацию о продаже и доставке дизельного топлива по цене 27 рублей 50 копеек за литр на территории республики Бурятия.



В результате двое жителей села Кокорино перевели мошеннику деньги - 27 тысяч 500 рублей и 5 тысяч 500 рублей соответственно, а житель Улан-Удэ лишился 27 тысяч рублей.



- Следствием установлена также причастность фигуранта к краже. В феврале 2020 года вместе с подельником он проник через открытое окно в хозяйственные помещения склада, расположенного на улице Пирогова в городе Находка. Злоумышленники похитили 10 метров медного кабеля стоимостью свыше 22 тысяч рублей, - сообщили пресс-службе УМВД по Приморскому краю.



В настоящий момент мужчина уже отбывает наказание за имущественные преступления, которые он совершил в этот же период.



В отношении фигуранта были возбуждены три новых уголовных дела за мошенничество и кражу.



Расследование завершено. Уголовные дела направлены в Находкинский городской суд для рассмотрения по существу.





