 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

08 февраля

07 февраля

Популярное

Трое жителей Бурятии поверили мошеннику из Приморья

Трое жителей Бурятии поверили мошеннику из Приморья
Происшествия,  Фото:pixabay.com.
Они повелись на заманчивое объявление о продаже дизтоплива

В Приморском крае следователь отдела МВД России по Находкинскому городскому округу окончил расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении обвиняемого в трёх эпизодах мошенничества и краже.

Ранее в полицию обратили трое жителей Бурятии. Каждый из пострадавших сообщал, что перевёл незнакомцу деньги за покупку и доставку дизельного топлива. Общая сумма ущерба составила 60 тысяч рублей.

Все пострадавшие являются владельцами большегрузной техники. Всем им пришла на телефон смс-рассылка о продаже и доставке дизельного топлива по цене ниже рыночной. Цена на горючее была настолько привлекательна, что потерпевшие сами звонили на указанный номер. Со слов пострадавших, продавец представлялся Русланом и убеждал их купить дизельное топливо по выгодной цене. Потенциальные покупатели топлива при помощи приложения «мобильный банк» переводили деньги. Завладев денежными средствами, мошенник переставал выходить на связь, а обязательства остались неисполненными.

Полицейские установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 29-летний неоднократно ранее судимый за имущественные преступления житель Находки.

В 2019 году, только освободившись из колонии, на странице объявлений мошенник нашёл информацию о собственниках специальной техники и их контакты. Далее, создав смс-рассылку, он разместил заведомо ложную информацию о продаже и доставке дизельного топлива по цене 27 рублей 50 копеек за литр на территории республики Бурятия.

В результате двое жителей села Кокорино перевели мошеннику деньги - 27 тысяч 500 рублей и 5 тысяч 500 рублей соответственно, а житель Улан-Удэ лишился 27 тысяч рублей.

- Следствием установлена также причастность фигуранта к краже. В феврале 2020 года вместе с подельником он проник через открытое окно в хозяйственные помещения склада, расположенного на улице Пирогова в городе Находка. Злоумышленники похитили 10 метров медного кабеля стоимостью свыше 22 тысяч рублей, - сообщили пресс-службе УМВД по Приморскому краю.

В настоящий момент мужчина уже отбывает наказание за имущественные преступления, которые он совершил в этот же период.

В отношении фигуранта были возбуждены три новых уголовных дела за мошенничество и кражу.

Расследование завершено. Уголовные дела направлены в Находкинский городской суд для рассмотрения по существу.


Приморский край мошенничество

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Улан-удэнца за пьяную езду отправили в колонию
Улан-удэнца за пьяную езду отправили в колонию
Происшествия, 08.02.2022
Мужчину неоднократно останавливали нетрезвым за рулём 
Трое жителей Бурятии поверили мошеннику из Приморья
Трое жителей Бурятии поверили мошеннику из Приморья
Происшествия, 08.02.2022
Они повелись на заманчивое объявление о продаже дизтоплива 
Иркутянин три года вымогал у бизнесмена по 30 тысяч рублей ежемесячно
Иркутянин три года вымогал у бизнесмена по 30 тысяч рублей ежемесячно
Происшествия, 07.02.2022
В общей сложности он получил более миллиона рублей
В улан-удэнскую колонию пытались запустить Wi-Fi роутер при помощи арбалета
В улан-удэнскую колонию пытались запустить Wi-Fi роутер при помощи арбалета
Происшествия, 07.02.2022
«Робин Гуда» с необычной посылкой поймали у стен колонии
В Бурятии убийцы получили 36 лет на двоих
В Бурятии убийцы получили 36 лет на двоих
Происшествия, 07.02.2022
Двое мужчин убили работника фермы ради баранов
В Бурятии остановили машину, набитую мешками с марихуаной
В Бурятии остановили машину, набитую мешками с марихуаной
Происшествия, 07.02.2022
За «травкой» в Бурятию приехали жители Забайкальского края
В Улан-Удэ рабочий во время ремонта обчистил квартиру
В Улан-Удэ рабочий во время ремонта обчистил квартиру
Происшествия, 07.02.2022
Хозяйка квартиры, нанявшая рабочих, ход ремонта почти не контролировала
Забайкалец в первый день освобождения из колонии совершил кражу и «загремел» обратно
Забайкалец в первый день освобождения из колонии совершил кражу и «загремел» обратно
Происшествия, 07.02.2022
Освободившись по УДО, мужчина совершил кражу на территории колонии-поселения
Житель Иркутской области сжёг заживо двоих детей
Житель Иркутской области сжёг заживо двоих детей
Происшествия, 07.02.2022
Пьяный мужчина совершил страшное преступление на почве ревности
Житель Бурятии смастерил огнестрельное оружие
Житель Бурятии смастерил огнестрельное оружие
Происшествия, 07.02.2022
Самодельное оружие было сделано при помощи домашних инструментов
В Бурятии ищут водителя, сбившего насмерть пешехода
В Бурятии ищут водителя, сбившего насмерть пешехода
Происшествия, 07.02.2022
Неизвестный водитель сбил пешехода и бросил его умирать

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^