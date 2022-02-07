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Иркутянин три года вымогал у бизнесмена по 30 тысяч рублей ежемесячно

Иркутянин три года вымогал у бизнесмена по 30 тысяч рублей ежемесячно
Происшествия,  Фото:pixabay.com
В общей сложности он получил более миллиона рублей

В Иркутске сотрудники предъявили обвинение 34-летнему рэкетиру. По версии следствия, мужчина на протяжении трёх лет вымогал ежемесячно по 30 тысяч рублей у предпринимателя за покровительство и решение вопросов, связанных с деятельностью потерпевшего, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Иркутской области.

Задержанный был ранее судим за участие в незаконном вооруженном формировании и обороте оружия и боеприпасов, содействие террористической деятельности.

В автомобиле подозреваемого был обнаружен пистолет со спиленными номерами и два пакета с порошкообразным веществом белого цвета, которые направлены на исследование.

Фигурант уголовного дела заключен под стражу. Расследование продолжается.
вымогательство

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