Иркутянин три года вымогал у бизнесмена по 30 тысяч рублей ежемесячно

В общей сложности он получил более миллиона рублей



В Иркутске сотрудники предъявили обвинение 34-летнему рэкетиру. По версии следствия, мужчина на протяжении трёх лет вымогал ежемесячно по 30 тысяч рублей у предпринимателя за покровительство и решение вопросов, связанных с деятельностью потерпевшего, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Иркутской области.



Задержанный был ранее судим за участие в незаконном вооруженном формировании и обороте оружия и боеприпасов, содействие террористической деятельности.



В автомобиле подозреваемого был обнаружен пистолет со спиленными номерами и два пакета с порошкообразным веществом белого цвета, которые направлены на исследование.



Фигурант уголовного дела заключен под стражу. Расследование продолжается.

