Мальчика госпитализировали
В Братске 12-летний школьник неудачно скатился с горы на тюбе. Мальчик не справился с управлением и столкнулся с деревом. В результате пострадавшего госпитализировали. Как рассказали полицейские, на горке он находился без сопровождения взрослых.
- В настоящий момент по данному факту проводится проверка, устанавливаются причины и условия произошедшего, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Полицейские призывают родителей контролировать досуг своих детей и рассказывать им о возможных последствиях скатывания с горок, примыкающих к лесу или автомобильным дорогам.
В Иркутской области школьник получил травму, катаясь на «ватрушке»
Происшествия, Фото:
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