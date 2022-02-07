В Иркутской области школьник получил травму, катаясь на «ватрушке»

Мальчика госпитализировали



В Братске 12-летний школьник неудачно скатился с горы на тюбе. Мальчик не справился с управлением и столкнулся с деревом. В результате пострадавшего госпитализировали. Как рассказали полицейские, на горке он находился без сопровождения взрослых.



- В настоящий момент по данному факту проводится проверка, устанавливаются причины и условия произошедшего, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Полицейские призывают родителей контролировать досуг своих детей и рассказывать им о возможных последствиях скатывания с горок, примыкающих к лесу или автомобильным дорогам.



