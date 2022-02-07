В Чите квартирант украл у хозяйки дома более полумиллиона рублей

После кражи молодой человек уехал из города



В отдел полиции в Чите поступило сообщение от 50-летней женщины о краже 535 тысячи рублей. Женщина обнаружила пропажу, вернувшись домой. В хищении она заподозрила своего квартиранта, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.



Выяснилось, что мысль присвоить чужое у 22-летнего подозреваемого возникла, когда он будучи дома один, обнаружил наличные.



Совершив кражу, молодой человек выехал в другой регион. Часть денег он потратил, а находящиеся при нем 430 тысяч рублей – полицейские изъяли.



В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

