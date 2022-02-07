После кражи молодой человек уехал из города
В отдел полиции в Чите поступило сообщение от 50-летней женщины о краже 535 тысячи рублей. Женщина обнаружила пропажу, вернувшись домой. В хищении она заподозрила своего квартиранта, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Выяснилось, что мысль присвоить чужое у 22-летнего подозреваемого возникла, когда он будучи дома один, обнаружил наличные.
Совершив кражу, молодой человек выехал в другой регион. Часть денег он потратил, а находящиеся при нем 430 тысяч рублей – полицейские изъяли.
В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
В Чите квартирант украл у хозяйки дома более полумиллиона рублей
Происшествия, Фото:
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