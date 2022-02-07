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В Бурятии убийцы получили 36 лет на двоих

В Бурятии убийцы получили 36 лет на двоих
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Двое мужчин убили работника фермы ради баранов

Мухоршибирский межрайонный суд вынес приговор двум мужчинам 28 и 34 лет, которые убили кувалдой 56-летнего работника фермы. Они признаны виновными в убийстве, в разбое и в угоне автомобиля.

Как сообщал «Байкал-Dailу», преступление произошло в июле 2020 года в местности Шара-Гол возле улуса Кусоты Мухоршибирского района Бурятии.

Молодые люди ранее вместе отбывали наказание в одной колонии. Летом 2020 года они случайно встретились в Улан-Удэ и стали заниматься бродяжничеством в поисках мелкого заработка.

Спустя некоторое время они познакомились с фермером, который пригласил их работать на свою животноводческую стоянку, расположенную в местности Шара-гол.

На ферме постоянно находился 56-летний работник, сам хозяин регулярно приезжал проверять хозяйство. 3 июля 2020 года вечером новые работники стали употреблять спиртное, купленное фермером вместе с другими продуктами. Выпитого им показалось мало. Тогда они решили украсть с фермы скот и продать его в ближайшей деревне.

Старого работника, спавшего в доме, мужчины оглушили кувалдой, чтобы не мешал краже. Однако от ударов молотом фермер скончался на месте. Расправившись с ним, молодые люди забрали вещи покойного, двух баранов, инструменты и прочее имущество, после чего уложили в грузовой автомобиль «КамАЗ 5511», стоявший на ферме.

- С похищенными вещами на угнанном автомобиле подозреваемые скрылись со стоянки и направились в сторону Улан-Удэ, но по пути из-за поломки двигателя оставили машину и пошли с частью вещей пешком. Вскоре полицейскими был найден брошенный грузовик, установили местонахождение преступников и задержали, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии. 

Решением суда одному из молодых людей назначено с учётом предыдущей судимости 22 года лишения свободы, его соучастнику дали 14 лет. Оба будут сидеть в исправительной колонии строгого режима.

убийство

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