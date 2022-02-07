В Бурятии остановили машину, набитую мешками с марихуаной

За «травкой» в Бурятию приехали жители Забайкальского края
Ночью 6 февраля сотрудники ДПС на федеральной трассе «Байкал» в километре от села Мухоршибирь за нарушение ПДД остановили автомобиль. В багажнике автоинспекторы обнаружили пять мешков с массой растительного происхождения. По заключению экспертизы – это марихуана общим весом около 22 килограммов.
- Находящиеся в салоне иномарки граждане - водитель 39 лет и 35-летний пассажир - признались, что прибыли из Забайкальского края в Мухоршибирский район для сбора наркотика. Оба ранее привлекались к уголовной ответственности, причём младший – за наркопреступление. Имеет непогашенную судимость по краже, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, перевозка и хранение наркотических веществ, без цели сбыта в значительном размере». Ведётся следствие.
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