В Бурятии остановили машину, набитую мешками с марихуаной











Ночью 6 февраля сотрудники ДПС на федеральной трассе «Байкал» в километре от села Мухоршибирь за нарушение ПДД остановили автомобиль. В багажнике автоинспекторы обнаружили пять мешков с массой растительного происхождения. По заключению экспертизы – это марихуана общим весом около 22 килограммов.- Находящиеся в салоне иномарки граждане - водитель 39 лет и 35-летний пассажир - признались, что прибыли из Забайкальского края в Мухоршибирский район для сбора наркотика. Оба ранее привлекались к уголовной ответственности, причём младший – за наркопреступление. Имеет непогашенную судимость по краже, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, перевозка и хранение наркотических веществ, без цели сбыта в значительном размере». Ведётся следствие.