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В Бурятии на пожаре погибли телята

В Бурятии на пожаре погибли телята
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Стайка вспыхнула ночью

Сегодня ночью в посёлке Каменск Кабанского района Бурятии произошёл пожар на территории частного дома, на котором погибли телята.

Первыми на ликвидацию пожара прибыли добровольные пожарные сельского поселения «Посольское», на момент их прибытия горела хозпостройка. Угрозы перехода огня на жилой дом не было.

- В результате пожара стайка уничтожена полностью на площади 100 кв.метров. В огне погибли четыре телёнка. Вероятно, причиной пожара стало короткое замыкание электрооборудования, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.


пожар домашние животные

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