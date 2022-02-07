В Улан-Удэ рабочий во время ремонта обчистил квартиру

Хозяйка квартиры, нанявшая рабочих, ход ремонта почти не контролировала



5 февраля в полицию Железнодорожного района обратилась 42-летняя улан-удэнка. Женщина рассказала, что из её квартиры, в которой идёт ремонт, украли кондиционеры и упаковки керамической настенной плитки. Ущерб составил 200 тысяч рублей, сообщили в МВД по Бурятии.



Выяснилось, что хозяйка квартиры наняла рабочих для ремонта квартиры и практически не контролировала ход работ.



С декабря один из работников, который проводил электромонтажные работы, стал злоупотреблять спиртным и перестал появляться на объекте.



Вечером 19 января он, воспользовавшись оставленными хозяйкой ключами и отсутствием коллег, проник в квартиру и украл четыре кондиционера. Похищенное он вывез на такси и продал незнакомцу, которого нашел по объявлению.



Спустя полмесяца, когда деньги закончились, мужчина аналогичным способом похитил 32 коробки керамической настенной плитки, которую также сбыл за бесценок.



Полицейские задержали мужчину. Он рассказал следователю, что на вырученные деньги покупал алкоголь и продукты.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.







