Забайкалец в первый день освобождения из колонии совершил кражу и «загремел» обратно

Освободившись по УДО, мужчина совершил кражу на территории колонии-поселения



В Забайкальском крае осужденный исправительной колонии получил условно-досрочное освобождение (УДО), но при выходе на свободу похитил электроинструменты и получил более строгое наказание, сообщает пресс-служба Оловяннинского районного суда.



Так, осуждённый через незапертую форточку незаконно проник в бытовой вагон - хранилище колонии-поселения, откуда украл и перенес в другое место электроинструменты на общую сумму свыше 70 тысяч рублей. При выходе из колонии он забрал украденные предметы с собой, но спустя несколько дней был задержан полицейскими.



Мужчина полностью признал вину и вернул похищенное.



Суд также посчитал смягчающими обстоятельствами активное содействие расследованию и наличие у него малолетнего ребенка. Но учел и рецидив преступлений.



Суд отменил его условно-досрочное освобождение и присоединил неотбытое наказание к назначенному за кражу сроку. Таким образом, забайкалец получил три года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

