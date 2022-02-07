Освободившись по УДО, мужчина совершил кражу на территории колонии-поселения
В Забайкальском крае осужденный исправительной колонии получил условно-досрочное освобождение (УДО), но при выходе на свободу похитил электроинструменты и получил более строгое наказание, сообщает пресс-служба Оловяннинского районного суда.
Так, осуждённый через незапертую форточку незаконно проник в бытовой вагон - хранилище колонии-поселения, откуда украл и перенес в другое место электроинструменты на общую сумму свыше 70 тысяч рублей. При выходе из колонии он забрал украденные предметы с собой, но спустя несколько дней был задержан полицейскими.
Мужчина полностью признал вину и вернул похищенное.
Суд также посчитал смягчающими обстоятельствами активное содействие расследованию и наличие у него малолетнего ребенка. Но учел и рецидив преступлений.
Суд отменил его условно-досрочное освобождение и присоединил неотбытое наказание к назначенному за кражу сроку. Таким образом, забайкалец получил три года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.
Забайкалец в первый день освобождения из колонии совершил кражу и «загремел» обратно
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Пьяный мужчина совершил страшное преступление на почве ревности
Самодельное оружие было сделано при помощи домашних инструментов
Кражу предотвратили росгвардейцы
Неизвестный водитель сбил пешехода и бросил его умирать
Происшествия, 06.02.2022
Пострадавших нет
Надзорный орган проверит исполнение закона об охране территорий от негативного воздействия влияния вод
Пожар случился в сельской местности
Огонь потушили за несколько минут
Машина советских времён способна долгое время работать в суровых условиях
Нарушителю грозит наказание за незаконную охоту
Женщина увидела гаджет в купе и забрала его
Одна из жертв рассказала, что мошенники – отличные психологи
Мужчину приговорили к 17 годам колонии строгого режима
В Сосновом Бору разобрались, почему в квартирах сильно похолодало
Пострадавших нет