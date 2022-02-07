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Забайкалец в первый день освобождения из колонии совершил кражу и «загремел» обратно

Забайкалец в первый день освобождения из колонии совершил кражу и «загремел» обратно
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Освободившись по УДО, мужчина совершил кражу на территории колонии-поселения

В Забайкальском крае осужденный исправительной колонии получил условно-досрочное освобождение (УДО), но при выходе на свободу похитил электроинструменты и получил более строгое наказание, сообщает пресс-служба Оловяннинского районного суда.

Так, осуждённый через незапертую форточку незаконно проник в бытовой вагон - хранилище колонии-поселения, откуда украл и перенес в другое место электроинструменты на общую сумму свыше 70 тысяч рублей. При выходе из колонии он забрал украденные предметы с собой, но спустя несколько дней был задержан полицейскими.

Мужчина полностью признал вину и вернул похищенное.

Суд также посчитал смягчающими обстоятельствами активное содействие расследованию и наличие у него малолетнего ребенка. Но учел и рецидив преступлений.

Суд отменил его условно-досрочное освобождение и присоединил неотбытое наказание к назначенному за кражу сроку. Таким образом, забайкалец получил три года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.
кража колония

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