Житель Иркутской области сжёг заживо двоих детей

Пьяный мужчина совершил страшное преступление на почве ревности



Вечером 5 февраля в деревне Тимирязева в Иркутской области сгорел частный дом. В ходе тушения пожарные нашли тела двух детей, одного года и четырёх лет.



В поджоге обвиняется 28-летний мужчина, живший в этом же доме. На него возбудили уголовное дело за убийство двух малолетних детей.



- По версии следствия, мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, на почве ревности, облил легковоспламеняющейся жидкостью свою сожительницу и малолетних детей, после чего совершил поджог. В результате смерть двое детей погибли на месте. Женщина с младшим ребёнком доставлены в Качугскую районную больницу с термическими ожогами различной степени тяжести, - сообщает СУ СКР по Иркутской области



Сейчас решается вопрос о заключении мужчины под стражу. Следователи допрашивают свидетелей.



