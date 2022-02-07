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Житель Иркутской области сжёг заживо двоих детей

Житель Иркутской области сжёг заживо двоих детей
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Пьяный мужчина совершил страшное преступление на почве ревности

Вечером 5 февраля в деревне Тимирязева в Иркутской области сгорел частный дом. В ходе тушения пожарные нашли тела двух детей, одного года и четырёх лет.

В поджоге обвиняется 28-летний мужчина, живший в этом же доме. На него возбудили уголовное дело за убийство двух малолетних детей.

- По версии следствия, мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, на почве ревности, облил легковоспламеняющейся жидкостью свою сожительницу и малолетних детей, после чего совершил поджог. В результате смерть двое детей погибли на месте. Женщина с младшим ребёнком доставлены в Качугскую районную больницу с термическими ожогами различной степени тяжести, - сообщает СУ СКР по Иркутской области

Сейчас решается вопрос о заключении мужчины под стражу. Следователи допрашивают свидетелей.

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