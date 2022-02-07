Житель Бурятии смастерил огнестрельное оружие







Часть инструментов (электроды и наждачный станок) из которых было сделано оружие, патроны и порох, изъяты.



На мужчину возбудили сразу три уголовных дела по статьям «Хранение огнестрельного оружия», «Приобретение и хранение взрывчатых веществ» и «Незаконное изготовление огнестрельного оружия». Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.



Часть инструментов (электроды и наждачный станок) из которых было сделано оружие, патроны и порох, изъяты.На мужчину возбудили сразу три уголовных дела по статьям «Хранение огнестрельного оружия», «Приобретение и хранение взрывчатых веществ» и «Незаконное изготовление огнестрельного оружия». Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.





Транспортные полицейские задержали 39-летнего жителя Селенгинского района Бурятии, который у себя дома незаконно хранил нарезное огнестрельное оружие калибра 7.62 мм. Также у него хранились 12 патронов к оружию и взрывчатое вещество – порох. На всё это не было соответствующего разрешения.В результате экспертизы выяснилось, что оружие хозяин сделал сам из частей гладкоствольного охотничьего оружия разных моделей и внесения изменений в их конструкцию.- Задержанный пояснил, что летом 2020 года изготовил нарезное оружие из гладкоствольного ружья и вкладного нарезного ствола, найденных им в 2015 году в районе подъездного пути к станции Гусиное озеро. Самодельное оружие изготовил при помощи домашних инструментов, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД на транспорте.