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В Бурятии двое мужчин и женщина пытались обчистить дом

В Бурятии двое мужчин и женщина пытались обчистить дом
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Кражу предотвратили росгвардейцы

Жители посёлка Селенгинска Кабанского района Бурятии позвонили в полицию и сообщили о проникновении в частный дом. Местные жители увидели, что незнакомые люди разбили окно и проникли в дом напротив.

Приехавшие сотрудники группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии задержали в доме трёх человек.

- Задержанные – 34-летняя женщина и мужчины 41 и 36 лет – переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, - сообщили в Росгвардии по Бурятии. 
кража Росгвардия

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