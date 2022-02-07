В Бурятии двое мужчин и женщина пытались обчистить дом

Происшествия, Фото: Росгвардия по Бурятии

Кражу предотвратили росгвардейцы



Жители посёлка Селенгинска Кабанского района Бурятии позвонили в полицию и сообщили о проникновении в частный дом. Местные жители увидели, что незнакомые люди разбили окно и проникли в дом напротив.



Приехавшие сотрудники группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии задержали в доме трёх человек.



- Задержанные – 34-летняя женщина и мужчины 41 и 36 лет – переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.

