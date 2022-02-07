Кражу предотвратили росгвардейцы
Жители посёлка Селенгинска Кабанского района Бурятии позвонили в полицию и сообщили о проникновении в частный дом. Местные жители увидели, что незнакомые люди разбили окно и проникли в дом напротив.
Приехавшие сотрудники группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии задержали в доме трёх человек.
- Задержанные – 34-летняя женщина и мужчины 41 и 36 лет – переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.
В Бурятии двое мужчин и женщина пытались обчистить дом
Происшествия, Фото:
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