Неизвестный водитель сбил пешехода и бросил его умирать
В Бурятии ищут неизвестного водителя, который бросил умирать сбитого пешехода.
Смертельное ДТП произошло в пятницу, 4 февраля, в посёлке Николаевский Тарбагатайского района. Около 19 часов неустановленный водитель на улице Гаврилова сбил 30-летнего мужчину. После наезда водитель с места скрылся.
Пешеход от полученных травм скончался на месте.
УГИБДД по Бурятии просит всех, кто владеет какой-либо информацией об этом ДТП, позвонить по телефону (3012) 29-29-02.
Как сообщал «Байкал-Daily», в конце января в Улан-Удэ в больнице спустя несколько дней после наезда автомобиля умерла 82-летняя бабушка.
Днём 24 января в Кабанском районе произошло смертельное ДТП: погиб 50-летний водитель Toyota Hilux, врезавшийся в грузовик.
В Бурятии ищут водителя, сбившего насмерть пешехода
Происшествия, Фото:
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