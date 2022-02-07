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В Бурятии ищут водителя, сбившего насмерть пешехода

В Бурятии ищут водителя, сбившего насмерть пешехода
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Неизвестный водитель сбил пешехода и бросил его умирать

В Бурятии ищут неизвестного водителя, который бросил умирать сбитого пешехода.

Смертельное ДТП произошло в пятницу, 4 февраля, в посёлке Николаевский Тарбагатайского района. Около 19 часов неустановленный водитель на улице Гаврилова сбил 30-летнего мужчину. После наезда водитель с места скрылся.

Пешеход от полученных травм скончался на месте.

УГИБДД по Бурятии просит всех, кто владеет какой-либо информацией об этом ДТП, позвонить по телефону (3012) 29-29-02.

Как сообщал «Байкал-Daily», в конце января в Улан-Удэ в больнице спустя несколько дней после наезда автомобиля умерла 82-летняя бабушка.

Днём 24 января в Кабанском районе произошло смертельное ДТП: погиб 50-летний водитель Toyota Hilux, врезавшийся в грузовик.
ДТП смерть

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