 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

05 февраля

04 февраля

Популярное

В Бурятии из-за сигареты загорелось крыльцо

В Бурятии из-за сигареты загорелось крыльцо
Происшествия,  Фото:pexels.com
Пожар случился в сельской местности

Вчера рано утром в селе Хоринск Хоринского района Бурятии произошёл пожар в частном жилом доме. На момент прибытия пожарных горело крыльцо дома.

В результате пожара огнём повреждено крыльцо дома. Вероятно, причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнём при курении.

Ещё одни пожар случился в селе Эрхирик Заиграевского района. Произошёл пожар в частном жилом доме. На момент прибытия пожарных крыша дома и веранда были полностью охвачены огнём, баня горела изнутри.

В результате пожара огнём уничтожена веранда, баня повреждена изнутри, полностью сгорела крыша дома с обрушением потолочного перекрытия на общей площади 57 кв. м. Предположительно, возгорание случилось из-за неправильного устройства и неисправности отопительных печей и дымоходов, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.


пожар

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии из-за сигареты загорелось крыльцо
В Бурятии из-за сигареты загорелось крыльцо
Происшествия, 05.02.2022
Пожар случился в сельской местности  
В селе в Бурятии сгорела крыша бани
В селе в Бурятии сгорела крыша бани
Происшествия, 05.02.2022
Огонь потушили за несколько минут
В районе Бурятии в борьбе с наледью привлекли землеройную машину
В районе Бурятии в борьбе с наледью привлекли землеройную машину
Происшествия, 05.02.2022
Машина советских времён способна долгое время в суровых условиях
В нацпарке Бурятии задержали мужчину с разделанной тушей
В нацпарке Бурятии задержали мужчину с разделанной тушей
Происшествия, 04.02.2022
Нарушителю грозит наказание за незаконную охоту
Пассажирка поезда украла у улан-удэнца телефон
Пассажирка поезда украла у улан-удэнца телефон
Происшествия, 04.02.2022
Женщина увидела гаджет в купе и забрала его
Две жительницы Иркутской области перевели мошенникам по миллиону рублей каждая
Две жительницы Иркутской области перевели мошенникам по миллиону рублей каждая
Происшествия, 04.02.2022
Одна из жертв рассказала, что мошенники – отличные психологи
Убивший женщину на глазах у её дочери забайкалец не смог обжаловать приговор
Убивший женщину на глазах у её дочери забайкалец не смог обжаловать приговор
Происшествия, 04.02.2022
Мужчину приговорили к 17 годам колонии строгого режима
В Улан-Удэ жители военного городка мёрзнут из-за аварии на котельной
В Улан-Удэ жители военного городка мёрзнут из-за аварии на котельной
Происшествия, 04.02.2022
В Сосновом Бору разобрались, почему в квартирах сильно похолодало
Два автомобиля горели в Бурятии
Два автомобиля горели в Бурятии
Происшествия, 04.02.2022
Один из них сгорел дотла 
В Иркутской области пропавшую бабушку нашли убитой
В Иркутской области пропавшую бабушку нашли убитой
Происшествия, 04.02.2022
Пожилую женщину убил её родственник, не выдержав трудностей ухода за ней
Улан-удэнец украл двигатель из СТО
Улан-удэнец украл двигатель из СТО
Происшествия, 04.02.2022
Вор подъехал к складированным двигателям и выбрал тот, что полегче

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^