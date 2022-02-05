Пожар случился в сельской местности
Вчера рано утром в селе Хоринск Хоринского района Бурятии произошёл пожар в частном жилом доме. На момент прибытия пожарных горело крыльцо дома.
В результате пожара огнём повреждено крыльцо дома. Вероятно, причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнём при курении.
Ещё одни пожар случился в селе Эрхирик Заиграевского района. Произошёл пожар в частном жилом доме. На момент прибытия пожарных крыша дома и веранда были полностью охвачены огнём, баня горела изнутри.
В результате пожара огнём уничтожена веранда, баня повреждена изнутри, полностью сгорела крыша дома с обрушением потолочного перекрытия на общей площади 57 кв. м. Предположительно, возгорание случилось из-за неправильного устройства и неисправности отопительных печей и дымоходов, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
В Бурятии из-за сигареты загорелось крыльцо
Происшествия, Фото:
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