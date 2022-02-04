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Пассажирка поезда украла у улан-удэнца телефон

Пассажирка поезда украла у улан-удэнца телефон
Происшествия,  Фото:Восточно-Сибирское ЛУ МВД России на транспорте
Женщина увидела гаджет в купе и забрала его

У 55-летнего улан-удэнца в поезде сообщением «Иркутск-Наушки» украли телефон стоимостью более 20 тысяч рублей. Мужчина обратился в полицию.

Транспортные полицейские задержали подозреваемую. Ею оказалась 47-летняя жительница Усольского района Иркутской области, ехавшая с улан-удэнцем в одном вагоне.

Стражам порядка задержанная рассказала, что, по прибытию железнодорожного состава на станцию Улан-Удэ, обнаружила гаджет в одном из купе своего вагона и забрала его себе.

Сейчас гаджет вернули владельцу.


Возбуждено уголовное дело. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ей грозит наказание до пяти лет лишения свободы. Расследование продолжается, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
кража поезд

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