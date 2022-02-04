 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

04 февраля

03 февраля

Популярное

Две жительницы Иркутской области перевели мошенникам по миллиону рублей каждая

Две жительницы Иркутской области перевели мошенникам по миллиону рублей каждая
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Одна из жертв рассказала, что мошенники – отличные психологи

За неделю две жительницы Иркутской области лишились крупных сумм, поверив мошенникам.

В первом случае жертвой мошенников стала 35-летняя жительница города Шелехово. Она сама нашла рекламу брокерской фирмы в интернете и оставила номер своего телефона. Изначально мошенники по чуть-чуть брали у неё деньги, затем она, увидев «дивиденды» на банковской карте, добавила на брокерский счёт ещё 270 тысяч рублей.

- Через неделю «брокеры» предложили приобрести якобы акции известной недра добывающей компании по выигрышной цене. Взяв в кредит в банке, потерпевшая перевела необходимую сумму, после чего объявление и сайт-ловушка исчезли. Телефоны мошенников оказались вне зоны доступа сети. Осознав, что её обманули обратилась в полицию. Сумма ущерба составляет миллион рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Во втором случае 40-летней женщине предложили заработок в интернете. Она скачала на телефон специальную программу, и под диктовку мошенников выполняла ряд операций со своими банковскими картами. Мошенники скрытно контролировали весь процесс, что она делает на экране телефона. Таким образом со счёта потерпевшей списали сначала 10 тысяч рублей, потом 50 тысяч, а в общей сложности сняли около миллиона рублей.

Одна из потерпевших поделилась, что больше не поверит подобным махинациям и всегда будет проверять информацию в настоящем банке.

- Я хотела сначала поучиться, даже поучилась в какой-то определённый момент. Потом они видать всё поняли - хорошие психологи. Сначала был уговор на 200 долларов и что инвестиция с их стороны будет 50 долларов. А потом взяла ещё сумму в банке и вложила. Больше не поверю мошенникам. Всегда буду звонить только в банк, - рассказала потерпевшая.

Следователь ОМВД России по Шелеховскому району Ирина Кулиева предупреждает граждан, что прежде чем соглашаться на сомнительные финансовые затраты, надо проконсультироваться со специалистами.

- Лёгких денег не бывает. Мошенники заманивают жертву не только обещанием быстрой и большой прибыли, но и названиями известных на всю страну кампаний. Однако прежде чем расставаться с финансами, надо проконсультироваться хотя бы с близкими людьми, или специалистами в области инвестирования, - поделилась Кулиева. 
мошенничество

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Пассажирка поезда украла у улан-удэнца телефон
Пассажирка поезда украла у улан-удэнца телефон
Происшествия, 04.02.2022
Женщина увидела гаджет в купе и забрала его
Две жительницы Иркутской области перевели мошенникам по миллиону рублей каждая
Две жительницы Иркутской области перевели мошенникам по миллиону рублей каждая
Происшествия, 04.02.2022
Одна из жертв рассказала, что мошенники – отличные психологи
Убивший женщину на глазах у её дочери забайкалец не смог обжаловать приговор
Убивший женщину на глазах у её дочери забайкалец не смог обжаловать приговор
Происшествия, 04.02.2022
Мужчину приговорили к 17 годам колонии строгого режима
В Улан-Удэ жители военного городка мёрзнут из-за аварии на котельной
В Улан-Удэ жители военного городка мёрзнут из-за аварии на котельной
Происшествия, 04.02.2022
В Сосновом Бору разобрались, почему в квартирах сильно похолодало
Два автомобиля горели в Бурятии
Два автомобиля горели в Бурятии
Происшествия, 04.02.2022
Один из них сгорел дотла 
В Иркутской области пропавшую бабушку нашли убитой
В Иркутской области пропавшую бабушку нашли убитой
Происшествия, 04.02.2022
Пожилую женщину убил её родственник, не выдержав трудностей ухода за ней
Улан-удэнец, потерявший телефон, напал на родственника
Улан-удэнец, потерявший телефон, напал на родственника
Происшествия, 04.02.2022
Потерянный телефон всё это время пролежал в снегу
Улан-удэнец украл двигатель из СТО
Улан-удэнец украл двигатель из СТО
Происшествия, 04.02.2022
Вор подъехал к складированным двигателям и выбрал тот, что полегче
В Улан-Удэ пациентка лишилась шубы в поликлинике
В Улан-Удэ пациентка лишилась шубы в поликлинике
Происшествия, 04.02.2022
Свою старую шубу воровка оставила в гардеробе
В Бурятии воровка раздарила украденные фен и глюкометр
В Бурятии воровка раздарила украденные фен и глюкометр
Происшествия, 04.02.2022
Жительница Бурятии украла сумку из подъезда
В Улан-Удэ снег с крыши едва не упал на ребёнка
В Улан-Удэ снег с крыши едва не упал на ребёнка
Происшествия, 04.02.2022
Ребёнок не пострадал только чудом

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^