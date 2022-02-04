Две жительницы Иркутской области перевели мошенникам по миллиону рублей каждая

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Одна из жертв рассказала, что мошенники – отличные психологи



За неделю две жительницы Иркутской области лишились крупных сумм, поверив мошенникам.



В первом случае жертвой мошенников стала 35-летняя жительница города Шелехово. Она сама нашла рекламу брокерской фирмы в интернете и оставила номер своего телефона. Изначально мошенники по чуть-чуть брали у неё деньги, затем она, увидев «дивиденды» на банковской карте, добавила на брокерский счёт ещё 270 тысяч рублей.



- Через неделю «брокеры» предложили приобрести якобы акции известной недра добывающей компании по выигрышной цене. Взяв в кредит в банке, потерпевшая перевела необходимую сумму, после чего объявление и сайт-ловушка исчезли. Телефоны мошенников оказались вне зоны доступа сети. Осознав, что её обманули обратилась в полицию. Сумма ущерба составляет миллион рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Во втором случае 40-летней женщине предложили заработок в интернете. Она скачала на телефон специальную программу, и под диктовку мошенников выполняла ряд операций со своими банковскими картами. Мошенники скрытно контролировали весь процесс, что она делает на экране телефона. Таким образом со счёта потерпевшей списали сначала 10 тысяч рублей, потом 50 тысяч, а в общей сложности сняли около миллиона рублей.



Одна из потерпевших поделилась, что больше не поверит подобным махинациям и всегда будет проверять информацию в настоящем банке.



- Я хотела сначала поучиться, даже поучилась в какой-то определённый момент. Потом они видать всё поняли - хорошие психологи. Сначала был уговор на 200 долларов и что инвестиция с их стороны будет 50 долларов. А потом взяла ещё сумму в банке и вложила. Больше не поверю мошенникам. Всегда буду звонить только в банк, - рассказала потерпевшая.



Следователь ОМВД России по Шелеховскому району Ирина Кулиева предупреждает граждан, что прежде чем соглашаться на сомнительные финансовые затраты, надо проконсультироваться со специалистами.



- Лёгких денег не бывает. Мошенники заманивают жертву не только обещанием быстрой и большой прибыли, но и названиями известных на всю страну кампаний. Однако прежде чем расставаться с финансами, надо проконсультироваться хотя бы с близкими людьми, или специалистами в области инвестирования, - поделилась Кулиева.

