Убивший женщину на глазах у её дочери забайкалец не смог обжаловать приговор

Мужчину приговорили к 17 годам колонии строгого режима



Вчера, 3 февраля, в Новосибирске Пятый апелляционный суд общей юрисдикции рассмотрел апелляционную жалобу 42-летнего жителя Сретенского района Забайкальского края. В октябре 2021 года мужчину признали виновным в убийстве с особой жестокостью и угрозе убийством. Его приговорил к 17 годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год 6 месяцев.



Уголовное дело расследовали следователи Следственного комитета Российской Федерации.



В ночь на 15 января 2021 года во время ссоры после распития спиртного забайкалец угрожал убийством своей сожительнице, сдавив шею руками, однако прекратил свои действия. После они примирились.



К вечеру следующего дня между ними вновь возникла ссора, в ходе которой мужчина нанёс женщине шесть ножевых ранений, от которых она погибла на месте. Находившаяся в квартире дочь женщины не смогла помешать убийству.



- Подсудимый пытался смягчить наказание, отрицая угрозу убийством и присутствие в момент убийства дочери погибшей. Однако суд апелляционной инстанции согласился с доводами прокурора и не нашёл оснований для смягчения наказания, отклонил жалобу стороны защиты, подтвердил правильность квалификации содеянного и справедливость назначенного осуждённым наказания, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.



Приговор вступил в законную силу.

