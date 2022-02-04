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В Бурятии горели гараж, дом, зимовье и вагончик

В Бурятии горели гараж, дом, зимовье и вагончик
Происшествия,  Фото:РА ГО и ЧС
Пострадавших нет

Несколько пожаров произошло в Бурятии вчера, 3 февраля, о них сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Так, в посёлке Нижнеангарск Северо-Байкальского района загорелся частный жилой дом. Когда приехали пожарные, шёл дым из-под крыши.

Огонь повредил только разделку печной трубы. Пострадавших нет.

В посёлке Таксимо Муйского района сгорел жилой вагончик с пристроем.

Строение выгорело изнутри на площади 50 кв м. Пострадавших также нет. Предположительно, причиной инцидента стала неосторожность при курении.

Также в селе Туран Тункинского района выгорел гараж на площади 24 кв м. Вероятной причиной возгорания названо нарушение правил технической эксплуатации и выбора аппаратов защиты электрических сетей.

Сегодня ночью в селе Турунтаево Прибайкальского района произошло возгорание в бане и в зимовье, была угроза перехода огня на гараж. На ликвидацию открытого горения пожарным потребовалось около 35 минут.


В результате пожара баня и зимовье сгорели изнутри. Усилиями пожарных переход огня на гараж не допущен. Вероятно, причиной стало нарушение правил безопасности при эксплуатации печи.


пожар

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