В Бурятии горели гараж, дом, зимовье и вагончик













Несколько пожаров произошло в Бурятии вчера, 3 февраля, о них сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.Так, в посёлке Нижнеангарск Северо-Байкальского района загорелся частный жилой дом. Когда приехали пожарные, шёл дым из-под крыши.Огонь повредил только разделку печной трубы. Пострадавших нет.В посёлке Таксимо Муйского района сгорел жилой вагончик с пристроем.Строение выгорело изнутри на площади 50 кв м. Пострадавших также нет. Предположительно, причиной инцидента стала неосторожность при курении.Также в селе Туран Тункинского района выгорел гараж на площади 24 кв м. Вероятной причиной возгорания названо нарушение правил технической эксплуатации и выбора аппаратов защиты электрических сетей.Сегодня ночью в селе Турунтаево Прибайкальского района произошло возгорание в бане и в зимовье, была угроза перехода огня на гараж. На ликвидацию открытого горения пожарным потребовалось около 35 минут.В результате пожара баня и зимовье сгорели изнутри. Усилиями пожарных переход огня на гараж не допущен. Вероятно, причиной стало нарушение правил безопасности при эксплуатации печи.