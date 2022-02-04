Два автомобиля горели в Бурятии













В Бурятии произошло два пожара, когда горели автомобили.Вечером 3 февраля автомобиль загорелся в селе Гонда Еравнинского района. Когда пожарные прибыли, из салона шёл дым.- В результате пожара выгорел моторный отсек автомобиля на площади 1 кв м. Пострадавших нет. Причиной возгорания могло послужить короткое замыкание электрооборудования, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.Также сегодня ночью в селе Сахули Курумканского района произошёл пожар в частном гараже.Пожарные боролись с огнём больше часа.- В результате огнём уничтожено кровля, перекрытия обрушены, стены обгорели изнутри. Сгорел автомобиль. Вероятной причиной возгорания послужило нарушение правил безопасности при эксплуатации печи, установленной в гараже, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.Специалисты предупреждают: во избежание уничтожения имущества каждый автомобиль должен быть оснащен как минимум одним огнетушителем.