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Два автомобиля горели в Бурятии

Два автомобиля горели в Бурятии
Происшествия,  Фото:РА ГО и ЧС
Один из них сгорел дотла

В Бурятии произошло два пожара, когда горели автомобили.

Вечером 3 февраля автомобиль загорелся в селе Гонда Еравнинского района. Когда пожарные прибыли, из салона шёл дым.

- В результате пожара выгорел моторный отсек автомобиля на площади 1 кв м. Пострадавших нет. Причиной возгорания могло послужить короткое замыкание электрооборудования, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Также сегодня ночью в селе Сахули Курумканского района произошёл пожар в частном гараже.

Пожарные боролись с огнём больше часа.

- В результате огнём уничтожено кровля, перекрытия обрушены, стены обгорели изнутри. Сгорел автомобиль. Вероятной причиной возгорания послужило нарушение правил безопасности при эксплуатации печи, установленной в гараже, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Специалисты предупреждают: во избежание уничтожения имущества каждый автомобиль должен быть оснащен как минимум одним огнетушителем. 




пожар

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