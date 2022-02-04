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В Иркутской области пропавшую бабушку нашли убитой

В Иркутской области пропавшую бабушку нашли убитой
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Пожилую женщину убил её родственник, не выдержав трудностей ухода за ней

На днях в полицию поступило заявление о безвестном исчезновении 81-летней женщины. Она ушла из дома в деревне Куда Иркутского района и не вернулась, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Сутки полицейские и волонтёры искали пропавшую на территории села, на дорогах, в полях и лесу.

В ходе поисков правоохранители установили истинную картину произошедшего.

- Оперативная информация о причастности родственника к исчезновению бабушки была передана следователям СК. В кратчайший срок мужчина был задержан. Следователями ему предъявлено обвинение в убийстве. По версии следствия, с недавнего времени мужчина проживал с пожилой родственницей и осуществлял за ней уход. Женщина болела деменцией, и в доме часто возникали конфликты. На почве неприязненных отношений мужчина избил бабушку, а когда понял, что она умерла, решил вывезти тело в лес и заявить об её исчезновении, - говорится в сообщении.

Тело женщины обнаружили вблизи Александровского тракта. С места преступления, а также из машины подозреваемого криминалисты изъяли вещественные доказательства. Следователи также установили ключевой момент: вечером 30 января мужчина проезжая пост весового контроля, попал под фиксацию камеры наблюдения. Вес автомобиля на обратном пути стал легче, приблизительно на вес тела потерпевшей.

Суд заключил обвиняемого под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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