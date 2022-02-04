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Улан-удэнец, потерявший телефон, напал на родственника

Улан-удэнец, потерявший телефон, напал на родственника
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Потерянный телефон всё это время пролежал в снегу

Ночью 3 февраля в полицию обратился 31-летний житель станции Дивизионная Улан-Удэ. Молодой человек рассказал, что его дальний родственник отобрал его телефон.

Началось всё поздним вечером, к мужчине пришли его родственники для выяснения семейных отношений. Между гостем и хозяином жилища начался конфликт, переросший в драку во дворе. Затем ссора продолжилась в доме.

Уходя, незваный гость обнаружил, что его телефон пропал. Он обвинил в этом хозяина квартиры. Увидев телефон мужчины на столе, гость забрал его взамен потерянного. Мужчина попытался ему помешать, однако родственник ударил его и скрылся.

- Полицейские задержали нарушителя в тот же день, телефон вернули владельцу. Примечательно, что в ходе осмотра места происшествия следователями в снегу во дворе дома обнаружен утерянный телефон задержанного, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж». Следствие продолжается.



грабеж

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