Улан-удэнец, потерявший телефон, напал на родственника





Ночью 3 февраля в полицию обратился 31-летний житель станции Дивизионная Улан-Удэ. Молодой человек рассказал, что его дальний родственник отобрал его телефон.Началось всё поздним вечером, к мужчине пришли его родственники для выяснения семейных отношений. Между гостем и хозяином жилища начался конфликт, переросший в драку во дворе. Затем ссора продолжилась в доме.Уходя, незваный гость обнаружил, что его телефон пропал. Он обвинил в этом хозяина квартиры. Увидев телефон мужчины на столе, гость забрал его взамен потерянного. Мужчина попытался ему помешать, однако родственник ударил его и скрылся.- Полицейские задержали нарушителя в тот же день, телефон вернули владельцу. Примечательно, что в ходе осмотра места происшествия следователями в снегу во дворе дома обнаружен утерянный телефон задержанного, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж». Следствие продолжается.