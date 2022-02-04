Улан-удэнец запинал до смерти соседа

Тело нашли спустя два дня



53-летний улан-удэнец, запинавший до смерти соседа, предстанет перед судом. Мужчина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.



По данным следствия, обвиняемый жил у своего приятеля в доме на улице Забайкальская, злоупотреблял спиртным. Утром 12 ноября в продуктовом магазине он купил алкоголь, после чего на обратном пути повстречал соседа и зашёл к нему в гости. В квартире мужчины стали употреблять спиртные напитки.



Вечером после застолья гость собрался идти домой, но не смог найти у себя в карманах банковскою карту. Он принялся требовать, чтобы хозяин квартиры вернул её. На этой почве мужчины поссорились. Обвиняемый напал на недавнего собутыльника, схватил его руками за одежду и швырнул на пол. После с силой нанёс несколько десятков ударов ногами в тяжёлых ботинках.



Затем нападавший ушёл из квартиры, не зная, что через несколько часов его противник скончается.



Тело спустя два дня обнаружила соседка, которая по просьбе родственников зашла навестить мужчину.



Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.



