Вор подъехал к складированным двигателям и выбрал тот, что полегче
В Улан-Удэ полицейские раскрыли кражу двигателя от автомобиля стоимостью 60 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Всё произошло в ноябре 2021 года. 38-летний улан-удэнец оставил свой автомобиль на ремонт в СТО на проспекте Автомобилистов. Работники станции сняли двигатель для ремонта и положили его на улице.
Поздним вечером 29 января 50-летний мужчина на своей машине случайно заехал на территорию СТО. Он увидел складированные двигатели, подъехал к ним и, выбрав тот, что смог поднять, погрузил его в автомобиль.
Это заметил работник СТО и, подойдя к водителю, поинтересовался, его ли это имущество. Мужчина соврал, что двигатель его, тогда работник удалился.
На следующий день механик обнаружил отсутствие запчасти и сообщил автовладельцу, который в свою очередь, обратился в полицию.
Полицейские задержали вора. Двигатель он хотел сбыть в точку приёма металла, но пока не успел.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Вору избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Улан-удэнец украл двигатель из СТО
Происшествия, Фото:
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