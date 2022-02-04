Улан-удэнец украл двигатель из СТО

Вор подъехал к складированным двигателям и выбрал тот, что полегче



В Улан-Удэ полицейские раскрыли кражу двигателя от автомобиля стоимостью 60 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Всё произошло в ноябре 2021 года. 38-летний улан-удэнец оставил свой автомобиль на ремонт в СТО на проспекте Автомобилистов. Работники станции сняли двигатель для ремонта и положили его на улице.



Поздним вечером 29 января 50-летний мужчина на своей машине случайно заехал на территорию СТО. Он увидел складированные двигатели, подъехал к ним и, выбрав тот, что смог поднять, погрузил его в автомобиль.



Это заметил работник СТО и, подойдя к водителю, поинтересовался, его ли это имущество. Мужчина соврал, что двигатель его, тогда работник удалился.



На следующий день механик обнаружил отсутствие запчасти и сообщил автовладельцу, который в свою очередь, обратился в полицию.



Полицейские задержали вора. Двигатель он хотел сбыть в точку приёма металла, но пока не успел.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Вору избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

