По прогнозу, вода скоро выйдет на пойму
Сегодня, 4 февраля, при продвижении кромки ледостава на реке Ангаре в районе СНТ «Этилен» в Ангарске наблюдается резкое повышение уровня воды и выход воды на пойму. 5 и 7 февраля в районе СНТ «Этилен» сохранятся высокие уровни воды, продолжится выход воды на пойму в результате зажора (скопление рыхлого льда в русле реки – ред.) льда.
- Принято решение о ежесуточном контроле гидрометеорологических параметров и уточнение текущей обстановки, складывающейся на территории Иркутска, Иркутского, Усольского, Боханского районов, а также Ангарского городского округа. В районе формирования кромки льда выставлены дополнительные водомерные посты. Оперативные группы круглосуточно готовы к выезду в населённые пункты, - сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.
Муниципалитетам поручено обеспечить готовность сил и средств для своевременного реагирования при ухудшении гидрологической обстановки.
Людям, проживающим в непосредственной близости от берега Ангары, в районах, где прогнозируется рост подъёма воды, в случае подтопления следует обращаться в местную администрацию или на номер «112».
В Иркутской области в районе СНТ резко поднялся уровень Ангары
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
По прогнозу, вода скоро выйдет на пойму
Свою старую шубу воровка оставила в гардеробе
Жительница Бурятии украла сумку из подъезда
Ребёнок не пострадал только чудом
У стен колонии задержаны четверо мужчин
Мужчина наварил свыше 500 литров самогона
Мать весь день распивала алкоголь и кормила при этом грудным молоком
10 из них отказались от освидетельствования на опьянение
18-летний водитель, довезя пассажирку до дома, не удержался от кражи
Останки нашли только через 1,5 года в лесу
Парень получил условный срок
Женщина обратилась к детскому омбудсмену
Попытки мужчины самостоятельно потушить огонь не увенчались успехом
Задержаны двое человек
Одним из тех, кто совершил кражу, оказался бомж