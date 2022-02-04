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В Иркутской области в районе СНТ резко поднялся уровень Ангары

В Иркутской области в районе СНТ резко поднялся уровень Ангары
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
По прогнозу, вода скоро выйдет на пойму

Сегодня, 4 февраля, при продвижении кромки ледостава на реке Ангаре в районе СНТ «Этилен» в Ангарске наблюдается резкое повышение уровня воды и выход воды на пойму. 5 и 7 февраля в районе СНТ «Этилен» сохранятся высокие уровни воды, продолжится выход воды на пойму в результате зажора (скопление рыхлого льда в русле реки – ред.) льда.

- Принято решение о ежесуточном контроле гидрометеорологических параметров и уточнение текущей обстановки, складывающейся на территории Иркутска, Иркутского, Усольского, Боханского районов, а также Ангарского городского округа. В районе формирования кромки льда выставлены дополнительные водомерные посты. Оперативные группы круглосуточно готовы к выезду в населённые пункты, - сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.

Муниципалитетам поручено обеспечить готовность сил и средств для своевременного реагирования при ухудшении гидрологической обстановки.

Людям, проживающим в непосредственной близости от берега Ангары, в районах, где прогнозируется рост подъёма воды, в случае подтопления следует обращаться в местную администрацию или на номер «112».
река

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