В нацпарке Бурятии задержали мужчину с разделанной тушей

Нарушителю грозит наказание за незаконную охоту



В Бурятии на территории национального парка «Тункинский» в ходе проведения рейдовых мероприятий опергруппа задержала мужчину с разделанной тушей мяса, предположительно дикого зверя.



Во время пешего патруля государственные инспектора обнаружили охотничьи петли в местности Сарам Аршанского инспекторского участка. На 63-летнего мужчину, совершившего правонарушение, составлен административный протокол по факту нахождения на территории национального парка без соответствующего разрешения. Его доставили в отделение МО МВД России «Тункинский».



В отношении правонарушителя составлен протокол. Сотрудники национального парка подготовили и передали в правоохранительные органы материалы для дальнейшего принятия правового решения.



Сейчас проводится экспертиза, чтобы окончательно выяснить, туша какого зверя была разделана браконьером. После этого мужчине грозит не только наказание за незаконную охоту на особо охраняемой природной территории, но и штраф за нарушение установленного режима охраны национального парка, а так же возмещение причинённого вреда животному миру национального парка «Тункинский».



Всего оперативной группой национального парка за прошедшую неделю составлено семь протоколов об административном правонарушении на особо охраняемой природной территории, сообщает пресс-служба нацпарка.

