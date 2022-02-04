Жительница Бурятии украла сумку из подъезда
К уголовной ответственности за кражу будет привлечена 30-летняя жительница Закаменска, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Кража произошла 26 декабря, потерпевшей стала 58-летняя местная жительница. Неизвестный украл из подъезда многоквартирного дома её дорожную сумку, пока она уносила вещи в припаркованную рядом машину. Женщина собиралась ехать в Улан-Удэ по делам.
В сумке находились фен-расчёска, тонометр, глюкометр, косметика. Ущерб составил более 16 тысяч рублей.
Сотрудники полиции установили воровку - 30-летнюю горожанку. Оказалось, что девушка планировала нанести визит своей знакомой, но заметив на лестничной площадке чужое имущество, украла сумку и вышла из подъезда.
Тонометр и косметические средства у неё изъяты. Остальные вещи она подарила своим знакомым.
Ранее к уголовной ответственности гражданка не привлекалась. Нигде не работает, является многодетной матерью.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
В Бурятии воровка раздарила украденные фен и глюкометр
Происшествия, Фото:
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