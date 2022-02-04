В Бурятии воровка раздарила украденные фен и глюкометр

Жительница Бурятии украла сумку из подъезда



К уголовной ответственности за кражу будет привлечена 30-летняя жительница Закаменска, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Кража произошла 26 декабря, потерпевшей стала 58-летняя местная жительница. Неизвестный украл из подъезда многоквартирного дома её дорожную сумку, пока она уносила вещи в припаркованную рядом машину. Женщина собиралась ехать в Улан-Удэ по делам.



В сумке находились фен-расчёска, тонометр, глюкометр, косметика. Ущерб составил более 16 тысяч рублей.



Сотрудники полиции установили воровку - 30-летнюю горожанку. Оказалось, что девушка планировала нанести визит своей знакомой, но заметив на лестничной площадке чужое имущество, украла сумку и вышла из подъезда.



Тонометр и косметические средства у неё изъяты. Остальные вещи она подарила своим знакомым.



Ранее к уголовной ответственности гражданка не привлекалась. Нигде не работает, является многодетной матерью.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».



