В ангарскую колонию пытались доставить наркотики при помощи квадрокоптера

Происшествия, Фото: ГУФСИН по Иркутской области

У стен колонии задержаны четверо мужчин



В Ангарске четверо мужчин пытались с помощью квадрокоптера доставить наркотики и телефоны в колонию.



- По оперативной информации сотрудники ангарской исправительной колонии №2 у ограждения колонии задержали четверых мужчин. В автомобиле задержанных были обнаружены квадрокоптер и свёрток, предположительно, с наркотическими веществами и средствами сотовой связи, - сообщает пресс-служба ГУФСИН по Иркутской области.



На место были вызваны сотрудники следственно-оперативной группы отдела по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД Ангарска. Содержимое свёртка направлено на экспертизу, мужчины задержаны.



В 2021 году в Иркутской области в отношении 15 граждан были возбуждены уголовные дела за попытку доставки наркотических веществ осуждённым, отбывающим наказание за решёткой.

