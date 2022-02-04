У стен колонии задержаны четверо мужчин
В Ангарске четверо мужчин пытались с помощью квадрокоптера доставить наркотики и телефоны в колонию.
- По оперативной информации сотрудники ангарской исправительной колонии №2 у ограждения колонии задержали четверых мужчин. В автомобиле задержанных были обнаружены квадрокоптер и свёрток, предположительно, с наркотическими веществами и средствами сотовой связи, - сообщает пресс-служба ГУФСИН по Иркутской области.
На место были вызваны сотрудники следственно-оперативной группы отдела по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД Ангарска. Содержимое свёртка направлено на экспертизу, мужчины задержаны.
В 2021 году в Иркутской области в отношении 15 граждан были возбуждены уголовные дела за попытку доставки наркотических веществ осуждённым, отбывающим наказание за решёткой.
В ангарскую колонию пытались доставить наркотики при помощи квадрокоптера
Происшествия, Фото:
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