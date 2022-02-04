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В Иркутской области прикрыли подпольный цех по производству самогона

В Иркутской области прикрыли подпольный цех по производству самогона
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Мужчина наварил свыше 500 литров самогона

В городе Саянск Иркутской области полицейские пресекли незаконный сбыт свыше 500 литров спиртосодержащих напитков кустарного производства.

- Оперативники выяснили, что 36-летний житель Саянска организовал производство и продажу самодельного алкоголя. В подвальном помещении его частного дома полицейские изъяли 525 литров самогона, пустую тару, а также самогонный аппарат. В дальнейшем мужчина рассказал полицейским, что из двух фляг самостоятельно изготовил прибор, занимался самогоноварением и продажей спиртного. Кроме того, его 38-летний приятель, перекупал сомнительный алкоголь, развозил по деревням и реализовывал местным жителям, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области

На мужчину составили административный протокол по статье «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическим лицам». К его напарнику в ближайшее время также примут меры административного воздействия.

Самогон, сырьё и средства для его изготовления изъяты.
самогон алкоголь

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