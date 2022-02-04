В Иркутской области прикрыли подпольный цех по производству самогона

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Мужчина наварил свыше 500 литров самогона



В городе Саянск Иркутской области полицейские пресекли незаконный сбыт свыше 500 литров спиртосодержащих напитков кустарного производства.



- Оперативники выяснили, что 36-летний житель Саянска организовал производство и продажу самодельного алкоголя. В подвальном помещении его частного дома полицейские изъяли 525 литров самогона, пустую тару, а также самогонный аппарат. В дальнейшем мужчина рассказал полицейским, что из двух фляг самостоятельно изготовил прибор, занимался самогоноварением и продажей спиртного. Кроме того, его 38-летний приятель, перекупал сомнительный алкоголь, развозил по деревням и реализовывал местным жителям, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области



На мужчину составили административный протокол по статье «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическим лицам». К его напарнику в ближайшее время также примут меры административного воздействия.



Самогон, сырьё и средства для его изготовления изъяты.

