Жительница Забайкалья выпила семь литров пива и отравила двухмесячную дочь

Мать весь день распивала алкоголь и кормила при этом грудным молоком



Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 25-летней жительницы города Петровск-Забайкальского, которая погубила маленькую дочь грудным молоком. Женщина обвиняется в причинении смерти по неосторожности, а также в угрозе убийством, сообщает пресс-служба СУ СК России по Забайкальскому краю.



- По версии следствия, в сентябре 2021 года обвиняемая родила девочку. В ноябре 2021 года на семейном застолье она употребила алкоголь и накормила свою двухмесячную дочь грудным молоком. В результате девочка умерла от отравления алкоголем, - говорится в сообщении.



На допросе обвиняемая призналась, что в течение дня пока кормила дочь, употребила не менее семи литров пива.



Кроме того, в ноябре 2021 года обвиняемая в состоянии алкогольного опьянения с ножом угрожала убить врача «скорой», который приезжал по вызову для оказания медпомощи ее сожителю.



Уголовное дело направлено в суд.

