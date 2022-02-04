В пригороде Улан-Удэ таксист украл оставленный в залог телефон





20 января в полицию Иволгинского района с заявлением о краже сотового телефона обратилась 43-летняя жительница пригородного села Поселье. Телефон украл частный извозчик, сообщили в МВД по Бурятии.Поздним вечером женщина домой, в Поселье, из центра Улан-Удэ. Подвезти её согласился водитель, которого она остановила на дороге.Подъехав к дому женщины, водитель озвучил сумму оплаты за проезд. Пассажирка предложила рассчитаться с помощью мобильного приложения, поскольку у неё с собой не было наличных. Однако водитель отказался и потребовал оплатить наличными.Тогда женщина попросила молодого человека немного подождать, когда она вынесет из дома необходимую сумму. В залог пассажирка оставила свой сотовый телефон стоимостью 13 тысяч рублей.Вернувшись через несколько минут, она обнаружила, что водитель уехал. Сразу же она обратилась в полицию.Молодой человек, проживающий в Улан-Удэ, в этот же день был задержан оперативниками уголовного розыска. Чужой телефон у него был изъят и возвращён владелице.Следователю 18-летний молодой человек признался, что не стал долго ожидать пассажирку, поскольку решил оставить гаджет себе. Отъехав, он сразу отключил телефон, сим-карту и чехол выбросил.Вору избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.