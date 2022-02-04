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В пригороде Улан-Удэ таксист украл оставленный в залог телефон

В пригороде Улан-Удэ таксист украл оставленный в залог телефон
Происшествия,  Фото:pixabay.com
18-летний водитель, довезя пассажирку до дома, не удержался от кражи

20 января в полицию Иволгинского района с заявлением о краже сотового телефона обратилась 43-летняя жительница пригородного села Поселье. Телефон украл частный извозчик, сообщили в МВД по Бурятии.

Поздним вечером женщина домой, в Поселье, из центра Улан-Удэ. Подвезти её согласился водитель, которого она остановила на дороге.

Подъехав к дому женщины, водитель озвучил сумму оплаты за проезд. Пассажирка предложила рассчитаться с помощью мобильного приложения, поскольку у неё с собой не было наличных. Однако водитель отказался и потребовал оплатить наличными.

Тогда женщина попросила молодого человека немного подождать, когда она вынесет из дома необходимую сумму. В залог пассажирка оставила свой сотовый телефон стоимостью 13 тысяч рублей.

Вернувшись через несколько минут, она обнаружила, что водитель уехал. Сразу же она обратилась в полицию.

Молодой человек, проживающий в Улан-Удэ, в этот же день был задержан оперативниками уголовного розыска. Чужой телефон у него был изъят и возвращён владелице.

Следователю 18-летний молодой человек признался, что не стал долго ожидать пассажирку, поскольку решил оставить гаджет себе. Отъехав, он сразу отключил телефон, сим-карту и чехол выбросил.

Вору избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

кража такси

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