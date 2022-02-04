Останки нашли только через 1,5 года в лесу
Октябрьский районный суд Иркутска признал виновным 35-летнего мужчину в убийстве своего знакомого холодным оружием.
По версии следствия, мужчина украл у своих знакомых травматический пистолет. Вечером в феврале 2019 года трое мужчин приехали в квартиру, где проживал мужчина, с целью разрешить с ним конфликт. Однако разговор не задался, и один из приезжих нанёс 32-летнему хозяину квартиры ножевое ранение в шею, от которого он скончался на месте. Позже трое мужчин увезли тело в лес в Слюдянском районе и зарыли там.
- Останки потерпевшего были обнаружены лишь осенью 2020 года. В ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователями СК России совместно с сотрудниками полиции были установлены личности всех подозреваемых. В дальнейшем их задержали, суд избрал всем меру пресечения, - сообщили в пресс-службе СУ СКР Иркутской области.
В результате расследования и трудоёмких судебных экспертиз вину троих мужчин доказали. Суд приговорил убийцу к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима, остальных ранее осудили за укрывательство в особо тяжком преступлении.
Иркутянина осудили за убийство знакомого из-за пистолета
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