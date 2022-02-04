Житель Бурятии украл у пострадавшего в ДТП оружие





Мужчина попросил подошедшего горожанина взять оружие с комплектующими деталями, боеприпасами и спрятать его недалеко от аварии на время. Молодой человек забрав оружие с боеприпасами, скрылся с места происшествия. Позднее его личность установили полицейские. Оружие изъяли и вернули владельцу.



Суд приговорил его к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.



Приговор вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



25-летний житель города Гусиноозёрск признан виновным по статье «Хищение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов».В октябре 2021 года молодой человек, проезжая мимо дорожно-транспортного происшествия, подошёл к повреждённому в аварии автомобилю. В салоне машины находился пострадавший хозяин. У него было огнестрельное нарезное оружие, а также лицензия к нему.