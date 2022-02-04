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Улан-удэнка нашла спящего на коврике трёхлетнего мальчика без верхней одежды

Улан-удэнка нашла спящего на коврике трёхлетнего мальчика без верхней одежды
Происшествия,  Фото:pexels.com
Женщина обратилась к детскому омбудсмену

В подъезде дома в Железнодорожном районе Улан-Удэ местная жительница заметила трёхлетнего малыша без верхней одежды и без взрослых. Мальчик спал на коврике у соседской двери, женщина не знала к кому звонить и что делать дальше. Она обратилась к уполномоченному по правам ребёнка в Бурятии Наталье Ганькиной.

Тут же на место выехал инспектор по делам несовершеннолетних и специалист опеки и попечительства.

- Родителей ребёнка установили. В отношении родителей составлен протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. На ближайшем заседании районной комиссии по делам несовершеннолетних будет рассмотрен вопрос о признании семьи находящейся в социально опасном положении и проведении профилактической работы, - сообщила Наталья Ганькина на своей странице в Facebook.

Здесь же она опубликовала номера телефонов, по которым можно обращаться в случае нахождения ребёнка в опасности: в полицию по Единый экстренный канал помощи – 02 (со стационарных телефонов); 102/112 (для любых операторов мобильной связи).

Если вам известно о неблагополучной ситуации в семье с ребёнком, если требуется срочная социальная помощь и вы не знаете куда обратиться – оставьте сигнал о неблагополучии. Сообщение можно передать анонимно.

Номера для социальной помощи:
8-800-2000-122 (круглосуточный телефон доверия – по факту жестокого обращения с ребёнком),
8(3012) 55-39-18 (по работе с семьёй и детьми)
8(3012)46-24-34 (Единый социальный телефон) - в рабочие дни с понедельника по четверг с 8:30 до 17:30 с перерывом на обед с 12:00 до 12:45, пятница с 8:30 до 16:30.

21-28-79 - уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии.   

дети

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