В Иркутской области задержали подозреваемых в контрабанде леса на 78 млн













Полицейские задержали двух предполагаемых организаторов контрабандных поставок лесоматериалов за рубеж, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.- По имеющимся данным, через государственную границу Российской Федерации сообщники перевезли более 30 тысяч кубических метров лесоматериалов стоимостью около 78 миллионов рублей, - говорится в сообщении.Предварительно установлено, что подозреваемые заключали с иностранными организациями внешнеэкономические контракты, а для подтверждения легальности вывоза леса предоставляли на Нижнеудинский таможенный пост недостоверные сведения о его происхождении.Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.226.1 УК РФ «Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов».Расследование уголовного дела продолжается.