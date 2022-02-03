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В Иркутской области задержали подозреваемых в контрабанде леса на 78 млн

В Иркутской области задержали подозреваемых в контрабанде леса на 78 млн
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Задержаны двое человек

Полицейские задержали двух предполагаемых организаторов контрабандных поставок лесоматериалов за рубеж, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- По имеющимся данным, через государственную границу Российской Федерации сообщники перевезли более 30 тысяч кубических метров лесоматериалов стоимостью около 78 миллионов рублей, - говорится в сообщении.


Предварительно установлено, что подозреваемые заключали с иностранными организациями внешнеэкономические контракты, а для подтверждения легальности вывоза леса предоставляли на Нижнеудинский таможенный пост недостоверные сведения о его происхождении.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.226.1 УК РФ «Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов».

Расследование уголовного дела продолжается.   


контрабанда леса

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