У жителя Бурятии из кармана куртки украли деньги и телефон

Мужчина в момент кражи спал



В Заиграевском районе Бурятии полицейского задержали жителя посёлка Онохой за кражу.



Преступление произошло вечером 29 января в ходе распития спиртного. Когда 41-летний хозяин дома уснул, его собутыльник вынул из кармана надетой на нём куртки четыре тысячи рублей и телефон.



Как выяснилось, вор украденные деньги пропил. Телефон у него изъяли.



- Злоумышленник нигде не работает, ранее привлекался к уголовной ответственности за преступления имущественного характера. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



