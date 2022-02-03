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У жителя Бурятии из кармана куртки украли деньги и телефон

У жителя Бурятии из кармана куртки украли деньги и телефон
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина в момент кражи спал

В Заиграевском районе Бурятии полицейского задержали жителя посёлка Онохой за кражу.

Преступление произошло вечером 29 января в ходе распития спиртного. Когда 41-летний хозяин дома уснул, его собутыльник вынул из кармана надетой на нём куртки четыре тысячи рублей и телефон.

Как выяснилось, вор украденные деньги пропил. Телефон у него изъяли.

- Злоумышленник нигде не работает, ранее привлекался к уголовной ответственности за преступления имущественного характера. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

кража

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