Мужчина в момент кражи спал
В Заиграевском районе Бурятии полицейского задержали жителя посёлка Онохой за кражу.
Преступление произошло вечером 29 января в ходе распития спиртного. Когда 41-летний хозяин дома уснул, его собутыльник вынул из кармана надетой на нём куртки четыре тысячи рублей и телефон.
Как выяснилось, вор украденные деньги пропил. Телефон у него изъяли.
- Злоумышленник нигде не работает, ранее привлекался к уголовной ответственности за преступления имущественного характера. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
У жителя Бурятии из кармана куртки украли деньги и телефон
Происшествия, Фото:
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