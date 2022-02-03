Мужчина надеялся продать патроны железнодорожникам
Житель Селенгинского района Бурятии, почти 15 лет незаконно хранивший патроны, предстал перед судом. Об этом деле рассказали в пресс-службе Гусиноозёрского городского суда.
В июле 2006 года мужчина собирал патроны. Где именно он находил их, в суде не сообщают. Возможно, речь идёт о бывшей войсковой части, что находилась недалеко от посёлка Гусиное Озеро. После крупнейшего пожара на складах части, который произошёл в 2001 году, местные жители ещё долго собирали там снаряды.
Мужчина же надеялся, что в дальнейшем у него появится оружие, и патроны он будет использовать по назначению.
Впрочем, за 15 лет патронами он так и не воспользовался. В марте 2021 года он отправился на станцию, чтобы постараться продать патроны кому-нибудь из работников железной дороги. В этот же день к нему подошли сотрудники полиции. Во время досмотра у него изъяли пакет с боеприпасами.
Согласно заключению баллистической судебной экспертизы, изъятые патроны – это целевые винтовочные, они изготовлены заводским способом и пригодны для стрельбы.
Суд признал мужчину виновным в незаконном приобретении и хранении боеприпасов. Ему назначено условное лишение свободы на 1 год 6 месяцев, с испытательным сроком на аналогичный период.
Приговор вступил в законную силу.
Жителя Бурятии осудили за собранные 15 лет назад патроны
Происшествия, Фото:
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