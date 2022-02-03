Жителя Бурятии осудили за собранные 15 лет назад патроны

Мужчина надеялся продать патроны железнодорожникам



Житель Селенгинского района Бурятии, почти 15 лет незаконно хранивший патроны, предстал перед судом. Об этом деле рассказали в пресс-службе Гусиноозёрского городского суда.



В июле 2006 года мужчина собирал патроны. Где именно он находил их, в суде не сообщают. Возможно, речь идёт о бывшей войсковой части, что находилась недалеко от посёлка Гусиное Озеро. После крупнейшего пожара на складах части, который произошёл в 2001 году, местные жители ещё долго собирали там снаряды.



Мужчина же надеялся, что в дальнейшем у него появится оружие, и патроны он будет использовать по назначению.



Впрочем, за 15 лет патронами он так и не воспользовался. В марте 2021 года он отправился на станцию, чтобы постараться продать патроны кому-нибудь из работников железной дороги. В этот же день к нему подошли сотрудники полиции. Во время досмотра у него изъяли пакет с боеприпасами.



Согласно заключению баллистической судебной экспертизы, изъятые патроны – это целевые винтовочные, они изготовлены заводским способом и пригодны для стрельбы.



Суд признал мужчину виновным в незаконном приобретении и хранении боеприпасов. Ему назначено условное лишение свободы на 1 год 6 месяцев, с испытательным сроком на аналогичный период.



Приговор вступил в законную силу.



