Автомобиль женщина оставила на парковке, а сама уехала на Байкал
Улан-удэнец будет привлечён к уголовной ответственности за угон автомобиля бывшей супруги, сообщили в МВД по Бурятии.
38-летняя улан-удэнка заявила в полицию об угоне машины днём 25 января. Женщина рассказала, что 20 января уехала с детьми отдыхать на туристическую базу на Байкале. Автомобиль, оборудованный сигнализацией, был припаркован возле дома. Спустя несколько дней об угоне машины ей сообщила сестра, и женщина, прервав отдых, вернулась в Улан-Удэ.
Ущерб владелица авто оценила в 570 тысяч рублей.
Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения на фасаде круглосуточного магазина, который находится напротив парковки. Камера запечатлела, что угонщик быстро и решительно открыл двери машины, словно ключами.
- Возможность сделать дубликаты ключей была только у бывшего супруга автовладелицы. Однако он отрицал свою причастность к преступлению. Оперативные мероприятия по сбору доказательств были продолжены. Спустя несколько дней мужчина, испугавшись уголовной ответственности, вернул автомобиль на парковку и позвонив, признался во всем супруге, - сообщили в МВД по Бурятии.
Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Улан-удэнец угнал автомобиль бывшей супруги
Происшествия, Фото:
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