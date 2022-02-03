Улан-удэнец угнал автомобиль бывшей супруги

Автомобиль женщина оставила на парковке, а сама уехала на Байкал



Улан-удэнец будет привлечён к уголовной ответственности за угон автомобиля бывшей супруги, сообщили в МВД по Бурятии.



38-летняя улан-удэнка заявила в полицию об угоне машины днём 25 января. Женщина рассказала, что 20 января уехала с детьми отдыхать на туристическую базу на Байкале. Автомобиль, оборудованный сигнализацией, был припаркован возле дома. Спустя несколько дней об угоне машины ей сообщила сестра, и женщина, прервав отдых, вернулась в Улан-Удэ.



Ущерб владелица авто оценила в 570 тысяч рублей.



Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения на фасаде круглосуточного магазина, который находится напротив парковки. Камера запечатлела, что угонщик быстро и решительно открыл двери машины, словно ключами.



- Возможность сделать дубликаты ключей была только у бывшего супруга автовладелицы. Однако он отрицал свою причастность к преступлению. Оперативные мероприятия по сбору доказательств были продолжены. Спустя несколько дней мужчина, испугавшись уголовной ответственности, вернул автомобиль на парковку и позвонив, признался во всем супруге, - сообщили в МВД по Бурятии.



Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

