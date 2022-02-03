В Бурятии сгорела часть жилого дома

Происшествия, Фото: республиканское агентство ГО и ЧС

Пострадавших нет



Сегодня ночью в посёлке Усть-Баргузин Баргузинского района Бурятии произошёл пожар в частном жилом доме. На ликвидацию открытого горения потребовалось больше трёх часов, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



Огнём уничтожена дощатая веранда, крыша, наружная стена дома.



Пострадавших нет.



Предположительно, причиной пожара стало короткое замыкание.



Также сегодня ночью в посёлке Новый Уоян Северо-Байкальского района сгорело нежилое строение.





