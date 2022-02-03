Пострадавших нет
Сегодня ночью в посёлке Усть-Баргузин Баргузинского района Бурятии произошёл пожар в частном жилом доме. На ликвидацию открытого горения потребовалось больше трёх часов, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Огнём уничтожена дощатая веранда, крыша, наружная стена дома.
Пострадавших нет.
Предположительно, причиной пожара стало короткое замыкание.
Также сегодня ночью в посёлке Новый Уоян Северо-Байкальского района сгорело нежилое строение.
В Бурятии сгорела часть жилого дома
Происшествия, Фото:
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