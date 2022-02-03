В Улан-Удэ вор сдался полиции

Молодой человек стащил игровую приставку



В дежурную часть отдела полиции №2 в Улан-Удэ с повинной пришёл 18-летний молодой человек. Он рассказал полицейским, что больше месяца назад, в ночь на 28 декабря, украл в баре игровую приставку.



В ту ночь молодой человек вместе с друзьями пришёл в бар на улице Ключевская. Выходя из кабинки после застолья, он стащил игровую приставку стоимостью 17 тысяч рублей. Вор признался, что кражу совершил, чтобы продать приставку, а на деньги продолжить распитие спиртного.



- Спустя некоторое время работники заведения обнаружили пропажу, разыскали подозреваемого и потребовали вернуть похищенное. Поскольку молодой человек уже сбыл приставку за четыре тысячи рублей и не смог возместить ущерб, он решил прийти в полицию с явкой с повинной, - сообщили в МВД по Бурятии.



Молодой человек ранее судим за имущественное преступление. На него возбудили новое уголовное дело о краже.



