В Улан-Удэ вор сдался полиции

Молодой человек стащил игровую приставку
В дежурную часть отдела полиции №2 в Улан-Удэ с повинной пришёл 18-летний молодой человек. Он рассказал полицейским, что больше месяца назад, в ночь на 28 декабря, украл в баре игровую приставку.
В ту ночь молодой человек вместе с друзьями пришёл в бар на улице Ключевская. Выходя из кабинки после застолья, он стащил игровую приставку стоимостью 17 тысяч рублей. Вор признался, что кражу совершил, чтобы продать приставку, а на деньги продолжить распитие спиртного.
- Спустя некоторое время работники заведения обнаружили пропажу, разыскали подозреваемого и потребовали вернуть похищенное. Поскольку молодой человек уже сбыл приставку за четыре тысячи рублей и не смог возместить ущерб, он решил прийти в полицию с явкой с повинной, - сообщили в МВД по Бурятии.
Молодой человек ранее судим за имущественное преступление. На него возбудили новое уголовное дело о краже.
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Происшествия, Фото:
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