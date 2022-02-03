Огонь тушили почти час
2 февраля в селе Нарын Хоринского района Бурятии сгорел гараж с автомобилем внутри.
- Первыми прибыли добровольные пожарные сельского поселения «Кульское», также к ликвидации возгорания были привлечены пожарные. На момент прибытия первого подразделения гараж полностью горел изнутри. На ликвидацию открытого горения потребовалось около часа, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Гараж выгорел изнутри полностью на общей площади 56 кв. м., также сгорела машина.
Вероятной причиной возгорания названо неправильное устройство и разделка печи, установленной в гараже.
В Бурятии сгорел гараж с автомобилем
Происшествия, Фото:
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