17-летняя иркутянка пришла с «синтетикой» в аэропорт

Девушка обнаружила возле аэропорта «закладку»



17-летняя иркутянка признана виновной по ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств».



Всё произошло в октябре 2021 года. 17-летняя девушка купила 1 грамм «синтетики» у «закладчиков». Тайник с наркотиками оборудовали возле аэропорта Иркутска.



Сразу же на месте девушка употребила часть наркотического вещества. После чего решила зайти в здание аэропорта, чтобы зарядить свой сотовый телефон.



При прохождении досмотра в зоне входного контроля сотрудники аэропорта у неё обнаружили и изъяли наркотическое вещество.



Суд назначил юной иркутянке штраф в размере четырёх тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.



