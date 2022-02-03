Девушка обнаружила возле аэропорта «закладку»
17-летняя иркутянка признана виновной по ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств».
Всё произошло в октябре 2021 года. 17-летняя девушка купила 1 грамм «синтетики» у «закладчиков». Тайник с наркотиками оборудовали возле аэропорта Иркутска.
Сразу же на месте девушка употребила часть наркотического вещества. После чего решила зайти в здание аэропорта, чтобы зарядить свой сотовый телефон.
При прохождении досмотра в зоне входного контроля сотрудники аэропорта у неё обнаружили и изъяли наркотическое вещество.
Суд назначил юной иркутянке штраф в размере четырёх тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
17-летняя иркутянка пришла с «синтетикой» в аэропорт
Происшествия, Фото:
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